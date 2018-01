UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Hoffenheim (0) 1 Scorers: Á. Szalai 86 Yellow card: Bičakčić 47, Grillitsch 59 Subs used: Kramarić 56 (Rupp), Uth 58 (Bičakčić), Amiri 62 (Grillitsch) Bayer Leverkusen (1) 4 Scorers: L. Bailey 43, J. Baumgartlinger 51, L. Alario 70, L. Alario 90+3 Yellow card: Bender 42 Subs used: Retsos 68 (Bender), Mehmedi 78 (Brandt), Henrichs 85 (Wendell) Attendance: 28,017 Referee: Johann Pfeifer ................................................................. Freiburg (0) 2 Scorers: J. Haberer 72, R. Koch 76 Subs used: Gikiewicz 27 (Schwolow), Kleindienst 81 (Haberer), Stanko 92 (Höler) RB Leipzig (0) 1 Scorers: T. Werner 65 Subs used: Poulsen 71 (Augustin), Konaté 88 (Bruma) Attendance: 23,700 Referee: Markus Sinn ................................................................. Borussia M'gladbach (1) 2 Scorers: M. Ginter 10, T. Hazard 90 Subs used: Hofmann 76 (Herrmann), Jantschke 85 (Raffael), Grifo 91 (Stindl) Augsburg (0) 0 Yellow card: Opare 29 Subs used: Schmid 46 (Finnbogason), Framberger 46 (Opare), Córdova 75 (Koo Ja-Cheol) Attendance: 42,016 Referee: Christian Fischer ................................................................. Mainz 05 (1) 3 Scorers: Y. Muto 45+2, Y. Muto 54, G. Holtmann 64 Yellow card: de Jong 47, Zentner 91 Subs used: Donati 66 (Holtmann), Bell 74 (Serdar), Berggreen 83 (Muto) Stuttgart (1) 2 Scorers: H. Badstuber 19, D. Ginczek 90+1 Yellow card: Insúa 12, Ginczek 59, Burnic 75, Pavard 83 Subs used: Kamiński 46 (Insúa), Ginczek 51 (Gómez), Burnic 66 (Donis) Attendance: 25,736 Referee: Mike Pickel ................................................................. Wolfsburg (0) 1 Scorers: M. Arnold 66 Yellow card: Brekalo 38, Dimata 40, Guilavogui 55 Subs used: Steffen 46 (Brekalo), Gerhardt 76 (William), Osimhen 86 (Guilavogui) Eintracht Frankfurt (2) 3 Scorers: S. Haller 18, T. Chandler 22, L. Jović 85 Yellow card: Wolf 57, Falette 65 Subs used: Jović 77 (Rebić), Fernandes 79 (Gaćinović), Willems 86 (Chandler) Attendance: 24,450 Referee: Markus Hacker ................................................................. Hamburger SV (0) 0 Yellow card: Papadopoulos 5, Jung 31, Janjičić 37 Subs used: Wood 66 (Janjičić), Ito 77 (Holtby) Köln (1) 2 Scorers: S. Terodde 27, S. Terodde 67 Yellow card: Sørensen 60, Hector 62, Jorge Meré 69 Subs used: Lehmann 64 (Ōsako), Klünter 78 (Clemens), Pizarro 88 (Jojić) Attendance: 52,674 Referee: Aarne Aarnink ................................................................. Sunday, January 21 fixtures (CET/GMT) Bayern München v Werder Bremen (1530/1430) Schalke 04 v Hannover 96 (1800/1700)