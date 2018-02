UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Feb 10 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Borussia Dortmund (0) 2 Scorers: M. Batshuayi 49, M. Götze 90+2 Subs used: Dahoud 62 (Kagawa), Götze 71 (Reus), Castro 85 (Pulisic) Hamburger SV (0) 0 Yellow card: Jung 65 Subs used: Salihović 54 (Hunt), Arp 54 (Wood), Hahn 71 (Ekdal) Attendance: 81,360 Referee: Martin Thomsen ................................................................. Hoffenheim (1) 4 Scorers: Á. Szalai 27, A. Kramarić 67, Á. Szalai 74, A. Kramarić 88 Yellow card: Schulz 31, Geiger 63, Á. Szalai 74, Uth 81 Subs used: Uth 64 (Amiri), Kadeřábek 68 (Schulz), Bičakčić 84 (Gnabry) Mainz 05 (1) 2 Scorers: E. Berggreen 28, E. Berggreen 80 Yellow card: Hack 8, Diallo 66, Balogun 87 Subs used: Serdar 56 (Latza), Quaison 73 (Hack), De Blasis 78 (de Jong) Attendance: 24,105 Referee: Christian Bandurski ................................................................. Eintracht Frankfurt (1) 4 Scorers: A. Rebić 15, M. Russ 59, S. Falette 65, M. Wolf 67 Yellow card: Omar Mascarell 49, Russ 70 Subs used: Haller 58 (Jović), Fernandes 71 (Boateng), Gaćinović 82 (Rebić) Köln (0) 2 Scorers: S. Terodde 57pen, S. Terodde 74 Yellow card: Jorge Meré 64 Subs used: Zoller 58 (Jojić), Risse 64 (Córdoba), Koziello 71 (Lehmann) Attendance: 47,700 Referee: Markus Schüller ................................................................. Bayer Leverkusen (0) 0 Yellow card: Kohr 10, Retsos 88 Subs used: Bailey 57 (Henrichs), Havertz 67 (Brandt), Pohjanpalo 77 (Kohr) Hertha BSC (1) 2 Scorers: V. Lazaro 43, S. Kalou 58 Yellow card: Lustenberger 15, Lazaro 90 Subs used: Skjelbred 54 (Torunarigha), Leckie 80 (Kalou), Mittelstädt 88 (Darida) Attendance: 25,601 Referee: Florian Heft ................................................................. Hannover 96 (1) 2 Scorers: W. Anton 28, F. Klaus 54 Subs used: Bakalorz 73 (Klaus), Harnik 84 (Bebou), Hübner 90 (Fossum) Freiburg (0) 1 Scorers: M. Gulde 88 Yellow card: Terrazzino 65, Günter 83 Subs used: Kath 46 (Kempf), Terrazzino 63 (Kleindienst), Stenzel 69 (Kübler) Attendance: 37,800 Referee: Christof Günsch ................................................................. Bayern München (2) 2 Scorers: R. Lewandowski 6, T. Müller 36 Yellow card: Rodríguez 42, Vidal 59 Subs used: Süle 71 (Boateng), Coman 77 (Ribéry), Javi Martínez 81 (Rodríguez) Schalke 04 (1) 1 Scorers: F. Di Santo 29 Yellow card: Meyer 17, Burgstaller 50 Subs used: Oczipka 59 (Meyer), Harit 65 (Burgstaller), Konoplyanka 77 (Di Santo) Attendance: 75,000 Referee: Arno Blos ................................................................. Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) Stuttgart v Borussia M'gladbach (1530/1430) Werder Bremen v Wolfsburg (1800/1700)