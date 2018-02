UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayern München (0) 0 Subs used: Coman 68 (Ribéry), Wagner 71 (Müller), Vidal 75 (Thiago Alcântara) Hertha BSC (0) 0 Subs used: Esswein 71 (Selke), Duda 80 (Kalou) Attendance: 75,000 Referee: Martin Petersen ................................................................. Hoffenheim (0) 1 Scorers: A. Kramarić 57 Yellow card: Geiger 88 Subs used: Rupp 62 (Zulj), Uth 71 (Á. Szalai), Schulz 82 (Akpoguma) Freiburg (0) 1 Scorers: N. Petersen 66pen Yellow card: Haberer 83 Subs used: Kath 59 (Terrazzino), Ravet 76 (Höler), Kleindienst 92 (Haberer) Attendance: 30,150 Referee: Sören Storks ................................................................. Hannover 96 (0) 0 Yellow card: Korb 70, Sané 83 Subs used: Maier 23 (Klaus), Sorg 60 (Schwegler), Jonathas 80 (Elez) Borussia M'gladbach (0) 1 Scorers: C. Kramer 72 Yellow card: Bobadilla 85 Subs used: Egbo 80 (Zakaria), Herrmann 84 (Hazard), Grifo 90 (Bobadilla) Attendance: 43,000 Referee: Sven Jablonski ................................................................. Stuttgart (1) 1 Scorers: E. Thommy 13 Yellow card: Ascacíbar 23, Gentner 86 Subs used: Aogo 67 (Thommy), Mangala 80 (Ascacíbar), Akolo 90 (Ginczek) Eintracht Frankfurt (0) 0 Yellow card: Jović 72, Rebić 90 Subs used: Fabián 46 (Russ), Jović 65 (Haller), Barkok 74 (da Costa) Attendance: 55,418 Referee: Alexander Sather ................................................................. Werder Bremen (0) 1 Scorers: R. van Drongelen 86og Yellow card: Augustinsson 63 Subs used: Belfodil 73 (Kainz), Jóhannsson 84 (Junuzović), Gondorf 92 (Bargfrede) Hamburger SV (0) 0 Yellow card: Jatta 59 Subs used: Wood 77 (Jatta), Arp 90 (Jung) Attendance: 42,100 Referee: Thorben Siewer ................................................................. Sunday, February 25 fixtures (CET/GMT) Bayer Leverkusen v Schalke 04 (1530/1430) RB Leipzig v Köln (1800/1700) Monday, February 26 fixtures (CET/GMT) Borussia Dortmund v Augsburg (2030/1930)