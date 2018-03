UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Mar 10 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayern München (3) 6 Scorers: F. Ribéry 8, R. Lewandowski 12, R. Lewandowski 19, A. Robben 55, F. Ribéry 81, R. Lewandowski 90pen Yellow card: Vidal 4 Missed penalty: R. Lewandowski 86 Subs used: Tolisso 46 (Vidal), Thiago Alcântara 63 (Robben), Rudy 65 (Tolisso) Hamburger SV (0) 0 Yellow card: van Drongelen 28, Douglas Santos 75 Subs used: Janjičić 24 (Diekmeier), Vagnoman 70 (Walace), Jatta 87 (Hunt) Attendance: 75,000 Referee: Arno Blos ................................................................. Hoffenheim (1) 3 Scorers: N. Schulz 18, S. Gnabry 77, J. Guilavogui 80og Yellow card: Polanski 68 Subs used: Polanski 43 (Geiger), Uth 66 (Kramarić), Amiri 78 (Grillitsch) Wolfsburg (0) 0 Yellow card: Bruma 90 Subs used: Brekalo 42 (Origi), Dimata 54 (Brekalo), Steffen 82 (Mallı) Attendance: 25,550 Referee: Guido Winkmann ................................................................. Hertha BSC (0) 0 Yellow card: Maier 60 Subs used: Selke 59 (Ibišević), Duda 59 (Kalou), Darida 66 (Maier) Freiburg (0) 0 Subs used: Höfler 29 (Abrashi), Kath 68 (Höler), Kempf 90 (Kleindienst) Attendance: 38,625 Referee: Norbert Grudzinski ................................................................. Hannover 96 (1) 1 Scorers: S. Sané 37 Yellow card: Bebou 43, Füllkrug 52 Subs used: Schwegler 46 (Sorg), Jonathas 64 (Harnik), Karaman 84 (Felipe) Augsburg (2) 3 Scorers: M. Gregoritsch 26, G. Kačar 45+2, M. Gregoritsch 83 Yellow card: Schmid 63, Hinteregger 80 Subs used: Heller 71 (Richter), Janker 73 (Schmid), Córdova 90 (Baier) Attendance: 36,500 Referee: Markus Schüller ................................................................. Bayer Leverkusen (1) 2 Scorers: L. Alario 39, J. Brandt 90+3 Subs used: Brandt 69 (Bailey), Kohr 85 (Havertz), Retsos 92 (Wendell) Borussia M'gladbach (0) 0 Yellow card: Zakaria 61, Vestergaard 69, Kramer 74 Subs used: Hofmann 64 (Bobadilla), Cuisance 71 (Jantschke), Drmic 79 (Zakaria) Attendance: 28,809 Referee: Bibiana Steinhaus ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (CET/GMT) Stuttgart v RB Leipzig (1530/1430) Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt (1800/1700) Monday, March 12 fixtures (CET/GMT) Werder Bremen v Köln (2030/1930)