UPDATE 4-DFB Pokal Summaries

Feb 6 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Paderborn (0) 0 Yellow card: Zolinski 75, Strohdiek 82 Subs used: Tietz 46 (Wassey), Bertels 66 (Antwi-Adjej), Klement 74 (Ritter) Bayern München (3) 6 Scorers: K. Coman 19, R. Lewandowski 25, J. Kimmich 42, C. Tolisso 55, A. Robben 86, A. Robben 88 Yellow card: Hummels 40, Vidal 74 Subs used: Tolisso 32 (Müller), Rudy 67 (Rodríguez), Ribéry 81 (Coman) Attendance: 15,000 Referee: Guido Kleve ................................................................. Bayer Leverkusen (1) 4 Scorers: J. Brandt 31, J. Brandt 55, K. Bellarabi 111, K. Havertz 118 Yellow card: Wendell 64, Kohr 106, Bailey 107 Subs used: Henrichs 79 (Bender), Alario 102 (Brandt), Bellarabi 108 (Kohr), Retsos 113 (Wendell) Werder Bremen (2) 2 Scorers: M. Kruse 4pen, A. Jóhannsson 7 Yellow card: Gebre Selassie 13, Moisander 88, Augustinsson 90, Eggestein 101 Subs used: Rashica 46 (Jóhannsson), Belfodil 90 (Kainz), Langkamp 113 (Eggestein) At full time: 2-2 After extra time: 4-2 Attendance: 25,653 Referee: Robert Schröder ................................................................. Wednesday, February 7 fixtures (CET/GMT) Eintracht Frankfurt v Mainz 05 (1830/1730) Schalke 04 v Wolfsburg (2045/1945)