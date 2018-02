UPDATE 4-DFB Pokal Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Eintracht Frankfurt (1) 3 Scorers: A. Rebić 17, A. Hack 53og, Omar Mascarell 62 Yellow card: Haller 79 Subs used: Fabián 68 (Wolf), Jović 73 (Rebić), Fernandes 79 (Omar Mascarell) Mainz 05 (0) 0 Red card: Latza 82 Yellow card: Maxim 67, Balogun 71 Subs used: Maxim 56 (Serdar), Berggreen 56 (Ujah), Balogun 67 (Hack) Attendance: 48,200 Referee: Michael Emmer ................................................................. Schalke 04 (1) 1 Scorers: G. Burgstaller 10 Yellow card: Oczipka 78, Naldo 84, Burgstaller 92 Subs used: Teuchert 76 (Pjaca), Caligiuri 93 (Harit) Wolfsburg (0) 0 Yellow card: Mehmedi 42, Arnold 90, William 92 Subs used: William 61 (Tisserand), Didavi 71 (Gerhardt), Osimhen 80 (Guilavogui) Attendance: 50,642 Referee: Christian Gittelmann .................................................................