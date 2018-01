UPDATE 5-Bundesliga Summaries

Jan 13 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Werder Bremen (0) 1 Scorers: T. Gebre Selassie 63 Yellow card: Kruse 88 Subs used: Gondorf 57 (Belfodil), Jóhannsson 84 (Kainz), Bauer 91 (Junuzović) Hoffenheim (1) 1 Scorers: B. Hübner 39 Yellow card: Geiger 23, Uth 50, Vogt 90 Subs used: Kramarić 57 (Uth), Polanski 63 (Geiger), Á. Szalai 76 (Gnabry) Attendance: 37,500 Referee: Thorben Siewer ................................................................. Eintracht Frankfurt (1) 1 Scorers: S. Haller 28 Subs used: Stendera 69 (Hrgota), da Costa 78 (Russ), Barkok 85 (Gaćinović) Freiburg (0) 1 Scorers: R. Koch 51 Subs used: Dräger 46 (Kapustka), Guédé 83 (Höler) Attendance: 45,300 Referee: Aarne Aarnink ................................................................. Augsburg (1) 1 Scorers: Koo Ja-Cheol 45 Yellow card: Khedira 52 Subs used: Schmid 68 (Córdova), Kačar 93 (Baier) Hamburger SV (0) 0 Yellow card: Douglas Santos 51 Subs used: Waldschmidt 68 (Salihović), Ito 74 (Wood), Schipplock 84 (Janjičić) Attendance: 30,087 Referee: Timo Gerach ................................................................. Hannover 96 (2) 3 Scorers: N. Füllkrug 33, N. Füllkrug 38pen, N. Füllkrug 75 Subs used: Fossum 46 (Korb), Karaman 62 (Schwegler), Hübner 90 (Bebou) Mainz 05 (2) 2 Scorers: Y. Muto 26, A. Hack 31 Yellow card: Gbamin 5, Hack 64 Subs used: Donati 63 (Maxim), Berggreen 78 (de Jong), Ujah 81 (Muto) Attendance: 34,500 Referee: Norbert Grudzinski ................................................................. Stuttgart (0) 1 Yellow card: Gómez 90 Subs used: Ginczek 58 (Donis), Insúa 70 (Akolo), Badstuber 83 (Özcan) Hertha BSC (0) 0 Subs used: Ibišević 77 (Selke), Duda 86 (Lazaro) Attendance: 57,181 Referee: Florian Badstübner ................................................................. RB Leipzig (1) 3 Scorers: N. Keïta 41, T. Werner 69, Bruma 71 Yellow card: Sabitzer 36, Keïta 54 Missed penalty: J. Augustin 37 Subs used: Werner 63 (Augustin), Poulsen 67 (Keïta), Ilsanker 84 (Bruma) Schalke 04 (0) 1 Scorers: Naldo 55 Yellow card: Nastasić 53, Caligiuri 87 Subs used: Pjaca 55 (Schöpf), Embolo 55 (Di Santo), Konoplyanka 82 (Harit) Attendance: 42,558 Referee: Thomas Stein ................................................................. Sunday, January 14 fixtures (CET/GMT) Köln v Borussia M'gladbach (1530/1430) Borussia Dortmund v Wolfsburg (1800/1700)