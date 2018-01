UPDATE 5-Bundesliga Summaries

Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayern München (2) 5 Scorers: R. Lewandowski 21, J. Boateng 25, K. Coman 63, A. Vidal 66, S. Wagner 90 Subs used: Müller 64 (Tolisso), Rafinha 77 (Robben), Wagner 85 (Kimmich) Hoffenheim (2) 2 Scorers: M. Uth 3, S. Gnabry 12 Yellow card: Bičakčić 22, Hübner 34 Missed penalty: S. Gnabry 3 Subs used: Akpoguma 46 (Bičakčić), Amiri 59 (Rupp), Kramarić 67 (Hübner) Attendance: 75,000 Referee: Timo Gerach ................................................................. Borussia Dortmund (1) 2 Scorers: S. Kagawa 9, J. Toljan 90+3 Yellow card: Castro 26 Subs used: Götze 46 (Castro), Yarmolenko 67 (Pulisic), Isak 78 (Şahin) Freiburg (1) 2 Scorers: N. Petersen 21, N. Petersen 68 Subs used: Kleindienst 82 (Höler), Dräger 84 (Haberer) Attendance: 81,360 Referee: Rafael Foltyn ................................................................. RB Leipzig (1) 1 Scorers: Bruma 9 Subs used: Keïta 58 (Demme), Poulsen 71 (Augustin), Kaiser 81 (Bruma) Hamburger SV (1) 1 Scorers: F. Kostić 29 Yellow card: Hunt 9, Papadopoulos 58 Subs used: Arp 77 (Wood), Salihović 85 (Hunt), Hahn 94 (Walace) Attendance: 42,558 Referee: Thomas Gorniak ................................................................. Köln (1) 1 Scorers: M. Jojić 40 Yellow card: Klünter 81, Özcan 87, Lehmann 90 Subs used: Lehmann 24 (Höger), Klünter 69 (Clemens), Guirassy 71 (Ōsako) Augsburg (0) 1 Scorers: Caiuby 77 Yellow card: Baier 65, Khedira 74, Córdova 82 Subs used: Heller 46 (Koo Ja-Cheol), Danso 46 (Gouweleeuw), Córdova 77 (Khedira) Attendance: 49,900 Referee: Sven Waschitzki ................................................................. Stuttgart (0) 0 Yellow card: Akolo 24, Zieler 65 Subs used: Ginczek 46 (Özcan), Donis 46 (Jacob Bruun Larsen), Ascacíbar 67 (Akolo) Schalke 04 (2) 2 Scorers: Naldo 14, A. Harit 19pen Yellow card: Nastasić 40 Subs used: Stambouli 56 (Goretzka), Burgstaller 66 (Di Santo), Schöpf 80 (Konoplyanka) Attendance: 55,096 Referee: Benjamin Brand ................................................................. Werder Bremen (0) 0 Yellow card: Delaney 12, Bargfrede 15, Augustinsson 94 Subs used: Kainz 72 (Bargfrede), Belfodil 80 (Gondorf), Jóhannsson 88 (Junuzović) Hertha BSC (0) 0 Yellow card: Selke 51, Ibišević 92 Subs used: Torunarigha 22 (Lustenberger), Leckie 60 (Duda), Ibišević 67 (Selke) Attendance: 40,030 Referee: Sascha Thielert ................................................................. Sunday, January 28 fixtures (CET/GMT) Bayer Leverkusen v Mainz 05 (1530/1430) Hannover 96 v Wolfsburg (1800/1700)