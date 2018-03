UPDATE 5-Bundesliga Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Schalke 04 (1) 1 Scorers: M. Pjaca 37 Subs used: Schöpf 66 (Pjaca), McKennie 80 (Embolo), Konoplyanka 89 (Meyer) Hertha BSC (0) 0 Yellow card: Duda 92 Subs used: Duda 64 (Maier), Ibišević 73 (Selke), Mittelstädt 79 (Pekarík) Attendance: 61,578 Referee: Bibiana Steinhaus ................................................................. Eintracht Frankfurt (1) 1 Scorers: D. da Costa 39 Yellow card: Falette 28, Haller 29, Russ 91 Subs used: Russ 46 (Falette), Boateng 83 (Haller), Gaćinović 89 (Rebić) Hannover 96 (0) 0 Yellow card: Miiko Albornoz 63, Schwegler 85 Subs used: Miiko Albornoz 46 (Ostrzolek), Bebou 67 (Bakalorz), Jonathas 75 (Sorg) Attendance: 48,500 Referee: Christian Dingert ................................................................. Augsburg (0) 0 Subs used: Córdova 51 (Jakob), Parker 59 (Danso), Richter 74 (Heller) Hoffenheim (1) 2 Scorers: A. Kramarić 30, S. Gnabry 50 Yellow card: Rupp 61, Amiri 88 Subs used: Uth 63 (Gnabry), Amiri 64 (Rupp), Á. Szalai 73 (Kramarić) Attendance: 27,100 Referee: Robert Kampka ................................................................. Hamburger SV (0) 0 Yellow card: Walace 28, Arp 81, Mathenia 90, Douglas Santos 90 Missed penalty: F. Kostić 62 Subs used: Waldschmidt 46 (Hunt), Hahn 59 (Jatta), Arp 74 (Jung) Mainz 05 (0) 0 Yellow card: Holtmann 16, Balogun 34, Gbamin 70, Bell 84 Subs used: Brosinski 46 (Holtmann), Onisiwo 77 (Quaison), Ujah 88 (Muto) Attendance: 46,739 Referee: Jan Seidel ................................................................. Wolfsburg (0) 1 Scorers: A. Mehmedi 79 Yellow card: Verhaegh 47, Didavi 50, Knoche 58, Arnold 67, William 81, Bazoer 90 Subs used: Mallı 67 (Brekalo), Dimata 72 (Origi), Bazoer 82 (Arnold) Bayer Leverkusen (1) 2 Scorers: L. Alario 31pen, J. Brandt 78 Yellow card: Bender 84 Subs used: Jedvaj 46 (Bender), Brandt 68 (Bellarabi), Kießling 88 (Baumgartlinger) Attendance: 24,354 Referee: Lasse Koslowski ................................................................. RB Leipzig (1) 1 Scorers: J. Augustin 29 Subs used: Bruma 61 (Forsberg), Ilsanker 66 (Kampl), Poulsen 75 (Augustin) Borussia Dortmund (1) 1 Scorers: M. Reus 38 Yellow card: Weigl 33, Dahoud 46, Batshuayi 61, Ł. Piszczek 83 Subs used: Philipp 78 (Götze), Pulisic 88 (Reus) Attendance: 42,558 Referee: Johann Pfeifer ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) Köln v Stuttgart (1530/1430) Freiburg v Bayern München (1800/1700)