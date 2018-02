UPDATE 6-Bundesliga Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Hertha BSC (0) 1 Scorers: S. Kalou 58 Subs used: Ibišević 57 (Esswein), Mittelstädt 90 (Kalou) Hoffenheim (1) 1 Scorers: A. Kramarić 38pen Yellow card: Grillitsch 75, Geiger 90 Subs used: Amiri 17 (Demirbay), Zulj 70 (Á. Szalai), Kadeřábek 83 (Kramarić) Attendance: 32,598 Referee: Bibiana Steinhaus ................................................................. Freiburg (0) 0 Yellow card: Günter 3, Kübler 32, Abrashi 34, Kleindienst 45, Haberer 73, Höfler 91, Kath 92 Subs used: Kath 69 (Höler), Höfler 88 (Haberer) Bayer Leverkusen (0) 0 Yellow card: Kohr 48 Subs used: Brandt 65 (Bailey), Volland 78 (Kohr), Pohjanpalo 85 (Bellarabi) Attendance: 24,000 Referee: Tobias Christ ................................................................. Schalke 04 (1) 1 Scorers: Y. Konoplyanka 24 Yellow card: Nastasić 22, Kehrer 85 Subs used: Goretzka 46 (Bentaleb), Burgstaller 65 (Di Santo), Pjaca 70 (Konoplyanka) Werder Bremen (0) 2 Scorers: M. Kruse 79, Z. Junuzović 90+3 Yellow card: Moisander 28 Subs used: Jóhannsson 56 (Rashica), Junuzović 70 (Gondorf), Langkamp 94 (Belfodil) Attendance: 62,271 Referee: Frank Willenborg ................................................................. Mainz 05 (0) 0 Subs used: Quaison 46 (Öztunali), Serdar 57 (Maxim), Berggreen 73 (Holtmann) Bayern München (2) 2 Scorers: F. Ribéry 33, J. Rodríguez 44 Yellow card: Rudy 36, Wagner 41, Boateng 76 Subs used: Lewandowski 63 (Wagner), Alaba 70 (Rudy), Coman 82 (Ribéry) Attendance: 34,000 Referee: Thorsten Schiffner ................................................................. Wolfsburg (1) 1 Scorers: D. Origi 24 Subs used: Mehmedi 67 (Steffen), Brekalo 81 (Didavi) Stuttgart (0) 1 Scorers: M. Gómez 60 Yellow card: Ascacíbar 39, Mangala 89 Subs used: Ginczek 46 (Donis), Mangala 87 (Aogo) Attendance: 24,378 Referee: Florian Badstübner ................................................................. Borussia M'gladbach (0) 0 Yellow card: Stindl 18, Jantschke 78 Subs used: Cuisance 58 (Herrmann) RB Leipzig (0) 1 Scorers: A. Lookman 89 Yellow card: Sabitzer 61, Laimer 64 Subs used: Lookman 78 (Bruma), Ilsanker 95 (Demme) Attendance: 49,018 Referee: Guido Kleve ................................................................. Sunday, February 4 fixtures (CET/GMT) Augsburg v Eintracht Frankfurt (1530/1430) Hamburger SV v Hannover 96 (1800/1700)