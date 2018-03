Bundesliga Top Scorers

Mar 4 (OPTA) - Top Scorers in the Bundesliga on Sunday 1 R. Lewandowski (Bayern München) 20 2 P. Aubameyang (Borussia Dortmund) 13 3 N. Petersen (Freiburg) 12 4 A. Finnbogason (Augsburg) 11 5 N. Füllkrug (Hannover 96) 10 M. Uth (Hoffenheim) K. Volland (Bayer Leverkusen) T. Werner (Leipzig) 6 L. Bailey (Bayer Leverkusen) 9 M. Gregoritsch (Augsburg) S. Kalou (Hertha Berlin) 7 G. Burgstaller (Schalke 04) 8 S. Haller (Eintracht Frankfurt) A. Kramarić (Hoffenheim) 8 Raffael (Borussia Mönchengladbach) 7 T. Hazard (Borussia Mönchengladbach) Y. Muto (1. FSV Mainz 05)