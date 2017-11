UPDATE 3-Soccer-Bundesliga top scorers

Nov 5 (Gracenote) - Top scorers of the Bundesliga on Sunday 11 Robert Lewandowski (FC Bayern Munich) 10 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 6 Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen) Timo Werner (RB Leipzig) 5 Maximilian Philipp (Borussia Dortmund) Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt) Alfred Finnbogason (FC Augsburg) Michael Gregoritsch (FC Augsburg) Martin Harnik (Hanover 96) Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim) 4 Ante Rebic (Eintracht Frankfurt) Leon Goretzka (FC Schalke 04) Mathew Leckie (Hertha Berlin) Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim) Divock Origi (VfL Wolfsburg)