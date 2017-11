UPDATE 7-Soccer-Bundesliga top scorers

Nov 18 (Gracenote) - Top scorers of the Bundesliga on Saturday 13 Robert Lewandowski (FC Bayern Munich) 10 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 7 Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen) Timo Werner (RB Leipzig) 6 Maximilian Philipp (Borussia Dortmund) Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim) 5 Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt) Alfred Finnbogason (FC Augsburg) Michael Gregoritsch (FC Augsburg) Martin Harnik (Hanover 96) 4 Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen) Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach) Raffael (Borussia Moenchengladbach) Lars Stindl (Borussia Moenchengladbach) Ante Rebic (Eintracht Frankfurt) Leon Goretzka (FC Schalke 04) Mathew Leckie (Hertha Berlin) Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim) Chadrac Akolo (VfB Stuttgart) Divock Origi (VfL Wolfsburg)