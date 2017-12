UPDATE 7-Soccer-Bundesliga top scorers

Dec 16 (Gracenote) - Top scorers of the Bundesliga on Saturday 15 Robert Lewandowski (FC Bayern Munich) 13 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 11 Alfred Finnbogason (FC Augsburg) 9 Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen) Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim) 8 Michael Gregoritsch (FC Augsburg) Timo Werner (RB Leipzig) Nils Petersen (Freiburg) 7 Guido Burgstaller (FC Schalke 04) 6 Maximilian Philipp (Borussia Dortmund) Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach) Raffael (Borussia Moenchengladbach) Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt) Martin Harnik (Hanover 96) Salomon Kalou (Hertha Berlin) 5 Arturo Vidal (FC Bayern Munich) Daniel Didavi (VfL Wolfsburg)