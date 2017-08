July 17 (Gracenote) - Results and standings from the Gold Cup Group C matches on Sunday Sunday, July 16 Curacao 0 Mexico 2 Jamaica 1 El Salvador 1 Standings P W D L F A Pts 1 Mexico 3 2 1 0 5 1 7 2 Jamaica 3 1 2 0 3 1 5 ------------------------- 3 El Salvador 3 1 1 1 4 4 4 4 Curacao 3 0 0 3 0 6 0 1-2: Next round