UPDATE 1-Soccer-Gold Cup summaries

July 10 (Gracenote) - Summaries from the Gold Cup matches on Sunday Sunday, July 9 Mexico 3 Hedgardo Marin 8, Elias Hernandez 29, Orbelin Pineda 55 El Salvador 1 Nelson Bonilla 10 Halftime: 2-1;Attendance: 53,133 - - - Curacao 0 Jamaica 2 Romario Williams 58, Darren Mattocks 73 Halftime: 0-0; - - - Saturday, July 8 Martinique 2 Kevin Parsemain 35, Steeven Langil 66 Nicaragua 0 Halftime: 1-0;Attendance: 5,515 - - - United States 1 Dom Dwyer 50 Panama 1 Miguel Camargo 60 Halftime: 0-0;Attendance: 47,622 - - - Friday, July 7 Honduras 0 Costa Rica 1 Marcos Urena 39 Halftime: 0-1;Attendance: 25,817 - - - French Guiana 2 Roy Contout 69, Sloan Privat 71 Canada 4 Dejan Jakovic 28, Scott Arfield 45+2, Alphonso Davies 60,85 Halftime: 0-2;Attendance: 25,817 - - -