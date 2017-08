UPDATE 1-Soccer-Gold Cup summaries

July 12 (Gracenote) - Summaries from the Gold Cup matches on Tuesday Honduras 0 French Guiana 0 Halftime: 0-0; - - - Costa Rica 1 Francisco Calvo 42 Canada 1 Alphonso Davies 26 Halftime: 1-1; - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday, July 12 Panama v Nicaragua (2230) Thursday, July 13 United States v Martinique (0100) Friday, July 14 El Salvador v Curacao (0000) Mexico v Jamaica (0230) Costa Rica v French Guiana (2330) Saturday, July 15 Canada v Honduras (0200) Panama v Martinique (2030) Nicaragua v United States (2300) Sunday, July 16 Jamaica v El Salvador (2200) Monday, July 17 Curacao v Mexico (0030)