UPDATE 1-Soccer-Israeli championship results and standings

Dec 10 (Gracenote) - Results and standings from the Israeli championship matches on Sunday Sunday, December 10 Bnei Sakhnin 1 Hapoel Beer Sheva 3 Hapoel Kiryat Shmona 4 Hapoel Akko 0 Saturday, December 9 Ashdod 1 Hapoel Haifa 1 Beitar Jerusalem 3 Hapoel Ra'anana 2 Maccabi Haifa 1 Hapoel Ashkelon 1 Maccabi Netanya 1 Bnei Yehuda 2 Standings P W D L F A Pts 1 Hapoel Beer Sheva 13 9 3 1 26 13 30 2 Hapoel Haifa 13 8 4 1 23 11 28 3 Beitar Jerusalem 13 8 3 2 33 19 27 4 Maccabi Tel Aviv 12 6 4 2 21 15 22 5 Maccabi Netanya 13 5 5 3 24 15 20 6 Bnei Yehuda 13 6 2 5 18 15 20 ------------------------- 7 Hapoel Kiryat Shmona 13 5 4 4 16 12 19 8 Maccabi Haifa 13 4 4 5 15 15 16 9 Bnei Sakhnin 13 4 3 6 10 17 15 10 Maccabi Petah Tikva 12 4 2 6 14 19 14 11 Hapoel Ashkelon 13 2 6 5 14 18 12 12 Hapoel Ra'anana 13 2 2 9 9 22 8 13 Ashdod 13 1 4 8 8 21 7 14 Hapoel Akko * 13 2 2 9 12 31 4 ------------------------- * Deducted 4 points. 1-6: Championship play-off 7-14: Relegation play-off Next Fixtures (GMT): Monday, December 11 Maccabi Petah Tikva v Maccabi Tel Aviv (1900)