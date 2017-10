Soccer-Italian Cup 3rd round results

Aug 11 (Gracenote) - Results from the Italian Cup 3rd Round matches on Friday 3rd Round Friday, August 11 Torino - Trapani(III) 7-1 (halftime: 5-1) Next Fixtures (GMT): 3rd Round Saturday, August 12 Bologna v Cittadella (II) (1800) Brescia (II) v Pescara (II) (1830) SPAL v Renate(III) (1830) Carpi (II) v Salernitana (II) (1830) Benevento v Perugia (II) (1830) Pordenone(III) v Lecce(III) (1830) Sampdoria v Foggia (II) (1845) Udinese v Frosinone (II) (1845) Chievo Verona v Ascoli (II) (1845) Crotone v Piacenza(III) (1845) Sassuolo v Spezia (II) (1845) Bari (II) v Cremonese (II) (1900) Cagliari v Palermo (II) (1915) Sunday, August 13 Genoa v Cesena (II) (1600) Verona v Avellino (II) (1830)