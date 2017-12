UPDATE 1-Soccer-Italian Cup 4th round results

Nov 30 (Gracenote) - Results from the Italian Cup 4th Round matches on Thursday 4th Round Thursday, November 30 Genoa - Crotone 1-0 (halftime: 0-0) Udinese - Perugia (II) 8-3 (halftime: 3-1) Wednesday, November 29 Torino - Carpi (II) 2-0 (halftime: 2-0) Chievo Verona - Verona 1-1 (halftime: 1-1, 90 mins: 1-1, penalty shootout: 4-5) Verona win 5-4 on penalties. Sassuolo - Bari (II) 2-1 (halftime: 1-0) Tuesday, November 28 Sampdoria - Pescara (II) 4-1 (halftime: 3-0) SPAL - Cittadella (II) 0-2 (halftime: 0-1) Cagliari - Pordenone (III) 1-2 (halftime: 1-1)