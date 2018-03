Feb 28 (OPTA) - Results and fixtures for the Coppa Italia on Wednesday (start times are CET) Semi-finals ------------------------------------ Juventus (0) 1 Atalanta (0) 0 .... aggregate: 2-0 Juventus win Lazio (0) 4 Milan (0) 5 .... full-time: 0-0 extra-time: 0-0 penalties: 4-5 aggregate: 0-0 Milan win 5-4 on penalties