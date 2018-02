Serie A Summaries

Feb 9 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Friday (start times are CET) Fiorentina (0) 0 Yellow card: Gil Dias 37, Veretout 67, Théréau 84, Biraghi 88 Subs used: Théréau 67 (Gil Dias), Eysseric 79 (Benassi) Juventus (0) 2 Scorers: F. Bernardeschi 56, G. Higuaín 86 Yellow card: Lichtsteiner 24, Alex Sandro 39, Benatia 94 Subs used: Barzagli 61 (Lichtsteiner), Douglas Costa 66 (Marchisio), Bentancur 78 (Bernardeschi) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Saturday, February 10 fixtures (CET/GMT) SPAL v Milan (1500/1400) Crotone v Atalanta (1800/1700) Napoli v Lazio (2045/1945) Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Cagliari (1230/1130) Internazionale v Bologna (1500/1400) Chievo v Genoa (1500/1400) Sampdoria v Hellas Verona (1500/1400) Torino v Udinese (1500/1400) Roma v Benevento (2045/1945)