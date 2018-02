Serie A Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Udinese (0) 0 Yellow card: Larsen 48, Perica 62, Jankto 88 Subs used: Jankto 62 (Behrami), López 77 (Perica), Balić 79 (Ali Adnan) Roma (0) 2 Scorers: C. Ünder 70, D. Perotti 90 Yellow card: Džeko 77 Subs used: Perotti 69 (El Shaarawy), Strootman 75 (De Rossi), Defrel 87 (Ünder) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Chievo (0) 2 Scorers: E. Giaccherini 74, R. Inglese 76 Yellow card: Pucciarelli 59, Sorrentino 87 Subs used: Meggiorini 60 (Pucciarelli), Giaccherini 70 (Birsa), Dainelli 90 (Castro) Cagliari (0) 1 Scorers: L. Pavoletti 82 Yellow card: Pavoletti 51, Andreolli 78, Barella 91 Subs used: Faragò 59 (Dessena), Sau 69 (João Pedro), Han Kwang-Song 79 (Ioniţă) Referee: Rosario Abisso ................................................................. Genoa (1) 2 Scorers: A. Ranocchia 45og, G. Pandev 59 Subs used: Omeonga 56 (Daniel Bessa), Lapadula 77 (Galabinov), Lazović 80 (Pandev) Internazionale (0) 0 Yellow card: Ranocchia 27 Subs used: Rafinha 62 (Vecino), Brozović 76 (Borja Valero), Pinamonti 77 (Candreva) Referee: Aleandro Di Paolo ................................................................. Torino (12:30) Juventus ................................................................. Benevento (15:00) Crotone ................................................................. Bologna (15:00) Sassuolo ................................................................. Napoli (15:00) SPAL ................................................................. Atalanta (18:00) Fiorentina ................................................................. Milan (20:45) Sampdoria ................................................................. Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) Lazio v Hellas Verona (2045/1945)