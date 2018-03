Serie A Summaries

Mar 9 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Friday (start times are CET) Roma (0) 3 Scorers: K. Manolas 56, D. De Rossi 73, Lorenzo Pellegrini 90+3 Yellow card: De Rossi 8 Subs used: Gerson 76 (Ünder), Lorenzo Pellegrini 84 (De Rossi), Gonalons 89 (Strootman) Torino (0) 0 Yellow card: Ansaldi 36, Baselli 87 Subs used: Niang 68 (Iago Falqué), Barreca 71 (De Silvestri), Edera 80 (Acquah) Referee: Niccolò Baroni ................................................................. Saturday, March 10 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Chievo (2045/1945) Sunday, March 11 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Benevento (1230/1130) Bologna v Atalanta (1500/1400) Cagliari v Lazio (1500/1400) Crotone v Sampdoria (1500/1400) Sassuolo v SPAL (1500/1400) Juventus v Udinese (1500/1400) Genoa v Milan (1800/1700) Internazionale v Napoli (2045/1945) Wednesday, March 14 fixtures (CET/GMT) Juventus v Atalanta (1800/1700)