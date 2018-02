UPDATE 10-Serie A Summaries

Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Crotone (0) 2 Scorers: A. Budimir 49, A. Budimir 86 Yellow card: Sampirisi 23 Subs used: Trotta 60 (Barberis), Faraoni 65 (Sampirisi), Nwankwo 76 (Ricci) SPAL (1) 3 Scorers: M. Antenucci 37, L. Ņimić 51, A. Paloschi 60 Yellow card: Vicari 30, Cionek 49, Paloschi 81, Schiattarella 81 Subs used: Dramé 77 (Antenucci), Salamon 82 (Schiattarella), Floccari 89 (Paloschi) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Fiorentina (1) 1 Scorers: C. Biraghi 6 Yellow card: Simeone 26 Subs used: Dabo 70 (Cristóforo), Théréau 88 (Falcinelli), Gil Dias 88 (Chiesa) Chievo (0) 0 Yellow card: Meggiorini 82 Subs used: Dainelli 45 (Gamberini), Meggiorini 46 (Bastien), Pellissier 81 (Hetemaj) Referee: Daniele Martinelli ................................................................. Sassuolo (0) 0 Red card: Berardi 54 Yellow card: Berardi 20, Missiroli 49, Rogério 63 Subs used: Ragusa 70 (Politano), Sensi 85 (Magnanelli) Lazio (2) 3 Scorers: S. Milinković-Savić 7, C. Immobile 31pen, S. Milinković-Savić 46 Red card: Marušić 62 Yellow card: Lucas Leiva 28, Wallace 35, Lukaku 46 Subs used: Lulić 60 (Lukaku), Parolo 60 (Lucas Leiva), Nani 82 (Immobile) Referee: Antonio Rapuano ................................................................. Hellas Verona (1) 2 Scorers: M. Valoti 12, M. Valoti 77 Yellow card: Petković 29, Ferrari 39, Rômulo 44 Subs used: Ryder Matos 58 (Rômulo), Zuculini 66 (Verde), Fossati 76 (Calvano) Torino (0) 1 Scorers: M. Niang 49 Yellow card: Burdisso 13 Subs used: Ljajić 70 (Acquah), Baselli 78 (Obi), Álex Berenguer 83 (Iago Falqué) Referee: Francesco Fourneau ................................................................. Sampdoria (1) 2 Scorers: M. Silvestre 35, D. Zapata 83 Yellow card: Murru 27, Caprari 62 Subs used: Álvarez 44 (Ramírez), Zapata 69 (Caprari), Andersen 85 (Bereszyński) Udinese (0) 1 Scorers: M. Silvestre 90+5og Yellow card: Larsen 20, Jankto 74 Subs used: Angella 46 (Danilo), López 65 (de Paul), Ingelsson 79 (Balić) Referee: Luigi Nasca ................................................................. Juventus postponed Atalanta ................................................................. Roma (0) 0 Subs used: Džeko 64 (Nainggolan), Defrel 73 (Ünder), Gerson 80 (Lorenzo Pellegrini) Milan (0) 2 Scorers: P. Cutrone 48, D. Calabria 74 Subs used: Kalinić 67 (Cutrone), Borini 82 (Suso), Montolivo 90 (Bonaventura) Referee: Marco Guida ................................................................. Monday, February 26 fixtures (CET/GMT) Cagliari v Napoli (2045/1945)