UPDATE 2-Serie A Summaries

Jan 22 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Atalanta (0) 0 Subs used: Gosens 62 (Spinazzola), Haas 75 (Iličić), Orsolini 79 (Rafael Tolói) Napoli (0) 1 Scorers: D. Mertens 65 Yellow card: Mário Rui 25, José Callejón 88 Subs used: Hamšík 74 (Insigne), Rog 86 (Zieliński), Maggio 91 (José Callejón) Referee: Davide Ghersini ................................................................. Bologna (1) 3 Scorers: M. Destro 35, S. De Maio 73, B. Džemaili 88 Yellow card: Poli 26, Džemaili 44, M'baye 69, Di Francesco 92 Subs used: Di Francesco 70 (Destro), Pulgar 78 (Poli), Torosidis 87 (Masina) Benevento (0) 0 Yellow card: Venuti 34, Memushaj 57 Subs used: Letizia 59 (Lombardi), Đuričić 66 (Brignola), D'Alessandro 72 (Venuti) Referee: Ivano Pezzuto ................................................................. Lazio (2) 5 Scorers: Luis Alberto 23, S. Milinković-Savić 31, S. Milinković-Savić 68, Bastos 83, Nani 86 Yellow card: Lulić 53 Subs used: Felipe Anderson 35 (Immobile), Lukaku 64 (Lulić), Nani 76 (Milinković-Savić) Chievo (1) 1 Scorers: M. Pucciarelli 25 Subs used: Pellissier 61 (Stępiński), Léris 75 (Birsa), Garritano 84 (Bastien) Referee: Antonio Giua ................................................................. Hellas Verona (0) 0 Red card: Zuculini 61 Yellow card: Fares 32 Subs used: Pazzini 46 (Heurtaux), Verde 60 (Valoti), Calvano 68 (Petković) Crotone (1) 3 Scorers: A. Barberis 3, A. Stoian 54, F. Ricci 67 Yellow card: Ricci 17, Ceccherini 27, Martella 28, Stoian 50, Capuano 82 Subs used: Budimir 73 (Trotta), Crociata 77 (Ahmed Benali), Faraoni 81 (Ricci) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Sampdoria (1) 3 Scorers: F. Quagliarella 30, F. Quagliarella 60, F. Quagliarella 68 Yellow card: Torreira 86 Subs used: Zapata 58 (Kownacki), Caprari 75 (Quagliarella), É. Barreto 84 (Ramírez) Fiorentina (0) 1 Scorers: C. Sánchez 80 Yellow card: Eysseric 33, Pezzella 39 Subs used: Saponara 65 (Benassi), Gil Dias 66 (Babacar), Sánchez 71 (Eysseric) Referee: Giampaolo Calvarese ................................................................. Udinese (1) 1 Scorers: Samir 11 Yellow card: Pezzella 42, Danilo 82 Subs used: Hallfreðsson 68 (Jankto), López 73 (Balić) SPAL (0) 1 Scorers: S. Floccari 49 Yellow card: Felipe 13, Kurtič 48, Viviani 58 Subs used: Schiattarella 78 (Viviani), Dramé 90 (Mattiello) Referee: Daniele Martinelli ................................................................. Sassuolo (0) 1 Scorers: D. Berardi 54 Yellow card: Duncan 39, Acerbi 65, Matri 70, Goldaniga 92 Subs used: Matri 53 (Ragusa), Politano 74 (Falcinelli), Mazzitelli 87 (Duncan) Torino (1) 1 Scorers: J. Obi 26 Yellow card: Rincón 48, Baselli 81 Subs used: Moretti 62 (Álex Berenguer), Ansaldi 73 (Obi), Boyé 83 (Niang) Referee: Antonio Rapuano ................................................................. Cagliari (1) 1 Scorers: N. Barella 8 Yellow card: Barella 65, Deiola 72, Pavoletti 81, Cigarini 94 Subs used: Diego Farias 19 (Sau), Deiola 62 (Ioniţă), Cossu 77 (Padoin) Milan (2) 2 Scorers: F. Kessié 36pen, F. Kessié 42 Yellow card: Kalinić 27, Suso 45, Rodríguez 56 Subs used: Locatelli 76 (Bonaventura), Abate 82 (Suso), Borini 86 (Kessié) Referee: Livio Marinelli ................................................................. Internazionale (0) 1 Scorers: M. Vecino 86 Yellow card: Perišić 58, João Cancelo 68 Subs used: Brozović 46 (Gagliardini), Martins 70 (Candreva), Dalbert Henrique 77 (Santon) Roma (1) 1 Scorers: S. El Shaarawy 31 Subs used: Bruno Peres 70 (Gerson), Juan Jesus 74 (El Shaarawy), Schick 84 (Džeko) Referee: Luca Banti ................................................................. Monday, January 22 fixtures (CET/GMT) Juventus v Genoa (2045/1945) Wednesday, January 24 fixtures (CET/GMT) Lazio v Udinese (1830/1730) Sampdoria v Roma (2045/1945)