UPDATE 2-Serie A Summaries

Jan 22 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are CET) Juventus (1) 1 Scorers: Douglas Costa 16 Yellow card: Alex Sandro 67 Subs used: Sturaro 70 (Khedira), Asamoah 76 (Alex Sandro), Barzagli 83 (Lichtsteiner) Genoa (0) 0 Yellow card: Spolli 25, Rosi 44, Pandev 72, Perin 84, Galabinov 85 Subs used: Galabinov 46 (Rigoni), Lazović 68 (Taarabt), Lapadula 78 (Pandev) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Wednesday, January 24 fixtures (CET/GMT) Lazio v Udinese (1830/1730) Sampdoria v Roma (2045/1945) Saturday, January 27 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Atalanta (1800/1700) Chievo v Juventus (2045/1945)