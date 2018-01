UPDATE 2-Serie A Summaries

Jan 24 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are CET) Lazio (1) 3 Scorers: Nani 47, Felipe Anderson 87 Subs used: Lulić 65 (Milinković-Savić), Luis Alberto 72 (Nani), Murgia 86 (Parolo) Udinese (0) 0 Scorers: Samir 22og Yellow card: Perica 15, Samir 47 Subs used: de Paul 55 (Barák), Jankto 64 (Perica), Balić 79 (Hallfreðsson) Referee: Luigi Nasca ................................................................. Sampdoria (1) 1 Scorers: F. Quagliarella 45+2pen Yellow card: Linetty 38 Subs used: Caprari 51 (Quagliarella), Murru 74 (Strinić), É. Barreto 80 (Praet) Roma (0) 1 Scorers: E. Džeko 90+1 Yellow card: Džeko 15, Strootman 61, Florenzi 92 Subs used: Schick 63 (Defrel), Antonucci 74 (Ünder), Gerson 81 (Lorenzo Pellegrini) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Saturday, January 27 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Atalanta (1800/1700) Chievo v Juventus (2045/1945) Sunday, January 28 fixtures (CET/GMT) SPAL v Internazionale (1230/1130) Torino v Benevento (1500/1400) Napoli v Bologna (1500/1400) Crotone v Cagliari (1500/1400) Fiorentina v Hellas Verona (1500/1400) Genoa v Udinese (1500/1400) Milan v Lazio (1800/1700) Roma v Sampdoria (2045/1945)