UPDATE 2-Serie A Summaries

Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Sassuolo (0) 0 Yellow card: Goldaniga 68 Subs used: Matri 55 (Falcinelli), Ragusa 76 (Duncan), Scamacca 90 (Politano) Atalanta (1) 3 Scorers: A. Masiello 30, B. Cristante 83, R. Freuler 86 Subs used: Petagna 60 (Cornelius), Hateboer 73 (Gosens), Mancini 90 (Cristante) Referee: Riccardo Ros ................................................................. Chievo (0) 0 Red card: Cacciatore 61 Yellow card: Bastien 35 Subs used: Depaoli 46 (Pucciarelli), Gamberini 53 (Tomović), Meggiorini 79 (Birsa) Juventus (0) 2 Scorers: S. Khedira 67, G. Higuaín 88 Yellow card: Asamoah 22, Higuaín 32 Subs used: Bernardeschi 52 (Sturaro), Lichtsteiner 72 (Asamoah), Bentancur 89 (Higuaín) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Sunday, January 28 fixtures (CET/GMT) SPAL v Internazionale (1230/1130) Torino v Benevento (1500/1400) Napoli v Bologna (1500/1400) Crotone v Cagliari (1500/1400) Fiorentina v Hellas Verona (1500/1400) Genoa v Udinese (1500/1400) Milan v Lazio (1800/1700) Roma v Sampdoria (2045/1945)