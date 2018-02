UPDATE 2-Serie A Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Sampdoria (1) 1 Scorers: L. Torreira 11 Yellow card: Ramírez 11, É. Barreto 23, Viviano 85 Subs used: Kownacki 58 (Zapata), Caprari 72 (Ramírez), Verre 79 (É. Barreto) Torino (1) 1 Scorers: A. Acquah 25 Yellow card: Niang 16, Acquah 49, Baselli 58 Subs used: Ansaldi 37 (Obi), Belotti 72 (Niang), Valdifiori 76 (Rincón) Referee: Marco Piccinini ................................................................. Internazionale (1) 1 Scorers: E. Martins 23 Yellow card: Martins 60 Subs used: Rafinha 64 (Candreva), João Cancelo 74 (Dalbert Henrique), Karamoh 77 (Brozović) Crotone (0) 1 Scorers: A. Barberis 60 Yellow card: Mandragora 29, Ahmed Benali 80, Ricci 89 Subs used: Pavlovic 58 (Martella), Stoian 77 (Trotta), Simič 84 (Faraoni) Referee: Antonio Giua ................................................................. Sunday, February 4 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Roma (1230/1130) Atalanta v Chievo (1500/1400) Bologna v Fiorentina (1500/1400) Udinese v Milan (1500/1400) Juventus v Sassuolo (1500/1400) Cagliari v SPAL (1500/1400) Benevento v Napoli (2045/1945) Monday, February 5 fixtures (CET/GMT) Lazio v Genoa (2045/1945)