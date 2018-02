UPDATE 2-Serie A Summaries

Feb 5 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are CET) Lazio (0) 1 Scorers: M. Parolo 59 Subs used: Nani 70 (Murgia), Felipe Anderson 70 (Marušić), Patric 83 (Lukaku) Genoa (0) 2 Scorers: G. Pandev 55, D. Laxalt 90+2 Yellow card: Rossettini 94 Subs used: Iuri Medeiros 65 (Rigoni), Lazović 84 (Pedro Pereira), Daniel Bessa 87 (Pandev) Referee: Aleandro Di Paolo ................................................................. Friday, February 9 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Juventus (2045/1945) Saturday, February 10 fixtures (CET/GMT) SPAL v Milan (1500/1400) Crotone v Atalanta (1800/1700) Napoli v Lazio (2045/1945)