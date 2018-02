UPDATE 2-Serie A Summaries

Feb 20 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are CET) Lazio (0) 2 Scorers: C. Immobile 55, C. Immobile 60 Subs used: Luiz Felipe 75 (Lukaku), Murgia 80 (Ş. Radu), Caicedo 84 (Immobile) Hellas Verona (0) 0 Yellow card: Nicolas 51 Subs used: Calvano 58 (Marcel Büchel), Aarons 64 (Verde), Petković 68 (Ryder Matos) Attendance: 18,000 Referee: Marco Piccinini ................................................................. Saturday, February 24 fixtures (CET/GMT) Bologna v Genoa (1800/1700) Internazionale v Benevento (2045/1945)