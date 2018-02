UPDATE 2-Serie A Summaries

Feb 27 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are CET) Cagliari (0) 0 Yellow card: Barella 35, Leandro Castán 71 Subs used: Ioniţă 59 (Padoin), Cossu 62 (Han Kwang-Song), Deiola 77 (Barella) Napoli (2) 5 Scorers: José Callejón 29, D. Mertens 42, M. Hamšík 61, L. Insigne 72pen, Mário Rui 90 Yellow card: Koulibaly 31 Subs used: Zieliński 64 (Mertens), Maggio 73 (Hysaj), Diawara 75 (Jorginho) Attendance: 13,757 Referee: Eugenio Abbattista ................................................................. Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) SPAL v Bologna (1500/1400) Lazio v Juventus (1800/1700) Napoli v Roma (2045/1945)