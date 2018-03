UPDATE 2-Serie A Summaries

Mar 10 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Hellas Verona (0) 1 Scorers: A. Caracciolo 52 Yellow card: Marcel Büchel 29, Ryder Matos 84, Zuculini 92, Boldor 93 Subs used: Zuculini 65 (Verde), Aarons 86 (Felicioli), Fossati 88 (Calvano) Chievo (0) 0 Yellow card: Gobbi 63, Bani 67, Pellissier 73, Radovanović 75, Cacciatore 89, Dainelli 92 Subs used: Giaccherini 46 (Meggiorini), Pellissier 62 (Hetemaj), Stępiński 87 (Birsa) Attendance: 20,414 Referee: Luca Pairetto ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Benevento (1230/1130) Bologna v Atalanta (1500/1400) Cagliari v Lazio (1500/1400) Crotone v Sampdoria (1500/1400) Sassuolo v SPAL (1500/1400) Juventus v Udinese (1500/1400) Genoa v Milan (1800/1700) Internazionale v Napoli (2045/1945) Wednesday, March 14 fixtures (CET/GMT) Juventus v Atalanta (1800/1700)