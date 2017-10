UPDATE 2-Soccer-Serie A summaries

Oct 15 (Gracenote) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, October 15 Inter Milan 3 Mauro Icardi 28,62,90pen AC Milan 2 Suso 56, Giacomo Bonaventura 81 Halftime: 1-0; - - - Crotone 2 Marcus Rohden 25, Bruno Martella 64 Torino 2 Iago Falque 53, Lorenzo De Silvestri 90+2 Halftime: 1-0;Attendance: 9,573 - - - Bologna 2 Andrea Poli 30, Bartosz Salamon 49og SPAL 1 Mirko Antenucci 88 Halftime: 1-0;Attendance: 24,074 - - - Sampdoria 3 Duvan Zapata 56, Gianluca Caprari 59, Karol Linetty 68 Atalanta Bergamo 1 Bryan Cristante 21 Halftime: 0-1;Attendance: 19,672 - - - Cagliari 2 Leonardo Pavoletti 48, Joao Pedro 79pen Genoa 3 Andrey Galabinov 8, Adel Taarabt 35, Luca Rigoni 75 Halftime: 0-2;Attendance: 14,218 - - - Sassuolo 0 Chievo Verona 0 Halftime: 0-0;Attendance: 8,000 - - - Fiorentina 2 Cyril Thereau 28,57 Udinese 1 Samir 72 Halftime: 1-0;Attendance: 25,156 - - - Saturday, October 14 AS Roma 0 Napoli 1 Lorenzo Insigne 20 Halftime: 0-1;Attendance: 37,914 - - - Juventus 1 Douglas Costa 23 Missed penalty: Paulo Dybala 90+7 Lazio 2 Ciro Immobile 47,54pen Halftime: 1-0;Attendance: 40,554 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, October 16 Verona v Benevento (1845)