UPDATE 2-Soccer-Serie A summaries

Dec 3 (Gracenote) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, December 3 Sampdoria 1 Duvan Zapata 56 Lazio 2 Sergej Milinkovic-Savic 80, Felipe Caicedo 90+1 Halftime: 0-0; - - - Inter Milan 5 Ivan Perisic 23,57,90+2, Mauro Icardi 38, Milan Skriniar 60 Chievo Verona 0 Halftime: 2-0;Attendance: 53,403 - - - Bologna 1 Mattia Destro 81 Cagliari 1 Joao Pedro 42 Halftime: 0-1;Attendance: 17,780 - - - Fiorentina 3 Giovanni Simeone 32, Jordan Veretout 42, Federico Chiesa 71 Sassuolo 0 Halftime: 2-0;Attendance: 23,398 - - - Benevento 2 George Puscas 50, Alberto Brignoli 90+5 AC Milan 2 Giacomo Bonaventura 38, Nikola Kalinic 57 Red Card: Alessio Romagnoli 75 Halftime: 0-1;Attendance: 15,710 - - - Saturday, December 2 Torino 1 Nicolas N'Koulou 45 Atalanta Bergamo 1 Josip Ilicic 54 Halftime: 1-0;Attendance: 14,605 - - - Friday, December 1 Napoli 0 Juventus 1 Gonzalo Higuain 12 Halftime: 0-1;Attendance: 55,567 - - - AS Roma 3 Edin Dzeko 19, Kevin Strootman 32, Lorenzo Pellegrini 53 SPAL 1 Federico Viviani 55 Red Card: Felipe 11 Missed penalty: Federico Viviani 55 Halftime: 2-0;Attendance: 35,609 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, December 4 Crotone v Udinese (1800) Verona v Genoa (2000)