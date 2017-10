UPDATE 2-Soccer-Serie A summaries

Oct 25 (Gracenote) - Summaries from the Serie A matches on Wednesday Wednesday, October 25 Chievo Verona 1 Valter Birsa 61 AC Milan 4 Suso 36, Bostjan Cesar 42og, Hakan Calhanoglu 55, Nikola Kalinic 64 Halftime: 0-2;Attendance: 12,000 - - - Bologna 1 Senad Lulic 50og Lazio 2 Sergej Milinkovic-Savic 4, Senad Lulic 28 Missed penalty: Ciro Immobile 19 Halftime: 0-2;Attendance: 20,070 - - - Juventus 4 Federico Bernardeschi 14, Paulo Dybala 22, Gonzalo Higuain 65, Juan Cuadrado 70 SPAL 1 Alberto Paloschi 34 Halftime: 2-1;Attendance: 39,953 - - - AS Roma 1 Diego Perotti 10pen Crotone 0 Halftime: 1-0;Attendance: 31,605 - - - Genoa 2 Adel Taarabt 4, Armando Izzo 76 Napoli 3 Dries Mertens 14,30, Ervin Zukanovic 60og Halftime: 1-2;Attendance: 25,367 - - - Fiorentina 3 Marco Benassi 29, Giovanni Simeone 66, Khouma Babacar 75pen Torino 0 Red Card: Antonio Barreca 73 Halftime: 1-0;Attendance: 22,459 - - - Sassuolo 0 Udinese 1 Antonin Barak 32 Halftime: 0-1;Attendance: 8,200 - - - Cagliari 2 Paolo Farago 9, Leonardo Pavoletti 90+5 Missed penalty: Marco Sau 16 Benevento 1 Pietro Iemmello 90+4pen Halftime: 1-0;Attendance: 14,040 - - - Atalanta Bergamo 3 Remo Freuler 50, Josip Ilicic 59, Jasmin Kurtic 75 Verona 0 Halftime: 0-0;Attendance: 16,768 - - - Tuesday, October 24 Inter Milan 3 Milan Skriniar 18, Mauro Icardi 32,54 Sampdoria 2 Dawid Kownacki 64, Fabio Quagliarella 85 Halftime: 2-0;Attendance: 54,451 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, October 28 AC Milan v Juventus (1600) AS Roma v Bologna (1845) Sunday, October 29 Benevento v Lazio (1130) Crotone v Fiorentina (1400) Napoli v Sassuolo (1400) Sampdoria v Chievo Verona (1400) SPAL v Genoa (1400) Udinese v Atalanta Bergamo (1400) Torino v Cagliari (1945) Monday, October 30 Verona v Inter Milan (1945)