UPDATE 3-Serie A Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Bologna (0) 2 Scorers: M. Destro 49, C. Falletti 72 Yellow card: Di Francesco 28, Destro 50 Subs used: Falletti 62 (Poli), Donsah 77 (Á. Nagy), M'baye 84 (Di Francesco) Genoa (0) 0 Subs used: Lapadula 53 (Daniel Bessa), Lazović 56 (Rosi), Iuri Medeiros 60 (Galabinov) Referee: Claudio Gavillucci ................................................................. Internazionale (0) 2 Scorers: M. Ņkriniar 66, A. Ranocchia 69 Yellow card: Candreva 56, Ranocchia 59 Subs used: Karamoh 65 (Rafinha), Brozović 81 (Perišić) Benevento (0) 0 Yellow card: Viola 68, Del Pinto 89 Subs used: Cataldi 46 (Đuričić), Del Pinto 66 (Sandro), Diabaté 85 (Coda) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Sunday, February 25 fixtures (CET/GMT) Crotone v SPAL (1230/1130) Fiorentina v Chievo (1500/1400) Sassuolo v Lazio (1500/1400) Hellas Verona v Torino (1500/1400) Sampdoria v Udinese (1500/1400) Juventus v Atalanta (1800/1700) Roma v Milan (2045/1945) Monday, February 26 fixtures (CET/GMT) Cagliari v Napoli (2045/1945)