UPDATE 3-Serie A Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) SPAL (0) 1 Scorers: A. Grassi 48 Yellow card: Lazzari 14, Antenucci 36, Mattiello 38, Felipe 43 Subs used: Everton Luiz 67 (Viviani), Floccari 75 (Paloschi), Ņimić 90 (Lazzari) Bologna (0) 0 Red card: González 10 Yellow card: Džemaili 15, Donsah 30, Pulgar 72 Subs used: Donsah 8 (Poli), Avenatti 59 (Verdi), Orsolini 78 (Masina) Referee: Rosario Abisso ................................................................. Lazio (0) 0 Yellow card: Luis Alberto 27, Luiz Felipe 30, Lulić 88 Subs used: Felipe Anderson 70 (Luis Alberto), Caicedo 79 (Immobile), Murgia 90 (Lulić) Juventus (0) 1 Scorers: P. Dybala 90+3 Yellow card: Lichtsteiner 48, Alex Sandro 75 Subs used: Douglas Costa 57 (Lichtsteiner), Alex Sandro 72 (Mandžukić), Chiellini 95 (Dybala) Referee: Antonio Damato ................................................................. Napoli (1) 2 Scorers: L. Insigne 6, D. Mertens 90+2 Yellow card: Mertens 54 Subs used: Hamšík 65 (Zieliński), Milik 75 (Jorginho) Roma (2) 4 Scorers: C. Ünder 7, E. Džeko 26, E. Džeko 73, D. Perotti 79 Yellow card: Fazio 55, Džeko 86 Subs used: Gerson 72 (Ünder), Lorenzo Pellegrini 80 (Perotti), El Shaarawy 88 (De Rossi) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) Genoa v Cagliari (1230/1130) Torino v Crotone (1500/1400) Udinese v Fiorentina (1500/1400) Benevento v Hellas Verona (1500/1400) Atalanta v Sampdoria (1500/1400) Chievo v Sassuolo (1500/1400) Milan v Internazionale (2045/1945)