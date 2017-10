UPDATE 3-Soccer-Serie A summaries

Oct 22 (Gracenote) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, October 22 Lazio 3 Ciro Immobile 7pen,41, Bastos 49 Cagliari 0 Halftime: 2-0; - - - Udinese 2 Stipe Perica 8, Danilo 47 Juventus 6 Samir 14og, Sami Khedira 20,59,87, Daniele Rugani 52, Miralem Pjanic 90 Red Card: Mario Mandzukic 26 Halftime: 1-2;Attendance: 22,100 - - - Torino 0 AS Roma 1 Aleksandar Kolarov 69 Halftime: 0-0;Attendance: 17,000 - - - Atalanta Bergamo 1 Andreas Cornelius 71 Bologna 0 Red Card: Giancarlo Gonzalez 80 Halftime: 0-0;Attendance: 18,205 - - - SPAL 0 Sassuolo 1 Matteo Politano 1 Red Card: Francesco Cassata 89 Missed penalty: Domenico Berardi 83 Halftime: 0-1;Attendance: 11,000 - - - AC Milan 0 Red Card: Leonardo Bonucci 25 Genoa 0 Halftime: 0-0;Attendance: 47,219 - - - Benevento 0 Fiorentina 3 Marco Benassi 18, Khouma Babacar 47, Cyril Thereau 66pen Halftime: 0-1;Attendance: 10,881 - - - Chievo Verona 3 Roberto Inglese 23,30pen, Sergio Pellissier 73 Verona 2 Daniele Verde 6, Giampaolo Pazzini 55pen Red Card: Bruno Zuculini 40 Halftime: 2-1;Attendance: 15,000 - - - Saturday, October 21 Napoli 0 Inter Milan 0 Halftime: 0-0;Attendance: 49,762 - - - Sampdoria 5 Gian Marco Ferrari 3, Fabio Quagliarella 11pen, Gianluca Caprari 38, Karol Linetty 71, Dawid Kownacki 76 Crotone 0 Halftime: 3-0;Attendance: 18,220 - - -