UPDATE 4-Serie A Summaries

Feb 10 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) SPAL (0) 0 Yellow card: Ņimić 29, Mattiello 51, Schiattarella 70 Subs used: Paloschi 55 (Everton Luiz), Schiattarella 62 (Grassi), Dramé 84 (Mattiello) Milan (1) 4 Scorers: P. Cutrone 2, P. Cutrone 65, L. Biglia 73, F. Borini 90 Yellow card: Kessié 17, Biglia 40, Bonucci 81 Subs used: Montolivo 75 (Biglia), André Silva 77 (Cutrone), Borini 84 (Kessié) Referee: Antonio Giua ................................................................. Crotone (0) 1 Scorers: R. Mandragora 79 Yellow card: Capuano 52, Budimir 76, Faraoni 83, Nalini 93 Subs used: Arlind Ajeti 68 (Barberis), Ricci 76 (Trotta), Pavlovic 86 (Budimir) Atalanta (0) 1 Scorers: J. Palomino 88 Yellow card: Palomino 35, Rafael Tolói 85 Subs used: Freuler 55 (Petagna), Barrow 83 (Hateboer) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Napoli (1) 4 Scorers: José Callejón 43, Wallace 54og, Mário Rui 56, D. Mertens 73 Subs used: Zieliński 46 (Hamšík), Rog 81 (Allan), Maggio 85 (José Callejón) Lazio (1) 1 Scorers: S. de Vrij 3 Yellow card: Lucas Leiva 43, Milinković-Savić 45, de Vrij 63 Subs used: Caicedo 61 (Luis Alberto), Lukaku 61 (Lulić), Nani 68 (Lucas Leiva) Referee: Riccardo Pinzani ................................................................. Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Cagliari (1230/1130) Internazionale v Bologna (1500/1400) Chievo v Genoa (1500/1400) Sampdoria v Hellas Verona (1500/1400) Torino v Udinese (1500/1400) Roma v Benevento (2045/1945)