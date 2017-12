UPDATE 5-Soccer-Serie A summaries

Dec 17 (Gracenote) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, December 17 Atalanta Bergamo 3 Mattia Caldara 19, Josip Ilicic 22,50pen Lazio 3 Sergej Milinkovic-Savic 27,35, Luis Alberto 79 Halftime: 2-2;Attendance: 16,692 - - - Benevento 1 Michele Cremonesi 59og SPAL 2 Sergio Floccari 64,73 Halftime: 0-0;Attendance: 9,538 - - - Fiorentina 0 Genoa 0 Halftime: 0-0;Attendance: 21,043 - - - Sampdoria 0 Sassuolo 1 Alessandro Matri 90 Missed penalty: Matteo Politano 82 Halftime: 0-0;Attendance: 17,573 - - - Crotone 1 Ante Budimir 33 Chievo Verona 0 Halftime: 1-0;Attendance: 8,799 - - - Bologna 0 Juventus 3 Miralem Pjanic 27, Mario Mandzukic 36, Blaise Matuidi 64 Halftime: 0-2;Attendance: 29,270 - - - Verona 3 Antonio Caracciolo 24, Moise Kean 55, Daniel Bessa 77 AC Milan 0 Red Card: Suso 90+1 Halftime: 1-0;Attendance: 22,116 - - - Saturday, December 16 AS Roma 1 Federico Fazio 90+4 Missed penalty: Diego Perotti 53 Cagliari 0 Halftime: 0-0;Attendance: 33,133 - - - Torino 1 Andrea Belotti 63 Napoli 3 Kalidou Koulibaly 4, Piotr Zielinski 25, Marek Hamsik 30 Halftime: 0-3;Attendance: 19,000 - - - Inter Milan 1 Mauro Icardi 15 Udinese 3 Kevin Lasagna 14, Rodrigo De Paul 61pen, Antonin Barak 77 Halftime: 1-1;Attendance: 52,011 - - -