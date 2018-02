UPDATE 6-Serie A Summaries

Feb 4 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Hellas Verona (0) 0 Yellow card: Caracciolo 21, Fares 28, Marcel Büchel 48 Subs used: Calvano 67 (Valoti), Lee Seung-Woo 71 (Aarons), Souprayen 88 (Marcel Büchel) Roma (1) 1 Scorers: C. Ünder 1 Red card: Lorenzo Pellegrini 51 Yellow card: Nainggolan 24 Subs used: Gerson 70 (Ünder), Perotti 78 (El Shaarawy), Defrel 89 (Džeko) Referee: Antonio Rapuano ................................................................. Atalanta (0) 1 Scorers: G. Mancini 72 Subs used: Cornelius 64 (Petagna), Palomino 83 (Iličić) Chievo (0) 0 Yellow card: Bani 92 Subs used: Cesar 46 (Dainelli), Rigoni 64 (Giaccherini), Inglese 80 (Gamberini) Referee: Antonello Balice ................................................................. Bologna (1) 1 Scorers: E. Pulgar 44 Yellow card: M'baye 64, Poli 83 Subs used: Orsolini 68 (Destro), Di Francesco 76 (Donsah), Avenatti 85 (Poli) Fiorentina (1) 2 Scorers: A. Mirante 41og, F. Chiesa 71 Yellow card: Biraghi 82 Subs used: Bruno Gaspar 46 (Laurini), Falcinelli 68 (Simeone), Vitor Hugo 79 (Gil Dias) Referee: Marco Serra ................................................................. Udinese (0) 1 Scorers: G. Donnarumma 76og Yellow card: Larsen 33, Danilo 85 Subs used: Widmer 65 (Pezzella), López 68 (de Paul), Balić 74 (Behrami) Milan (1) 1 Scorers: Suso 9 Yellow card: Calabria 41 Subs used: Antonelli 71 (Bonaventura), Kalinić 73 (André Silva), Borini 79 (Çalhanoğlu) Referee: Paolo Tagliavento ................................................................. Juventus (4) 7 Scorers: Alex Sandro 9, S. Khedira 24, S. Khedira 27, M. Pjanić 38, G. Higuaín 63, G. Higuaín 74, G. Higuaín 83 Subs used: Marchisio 26 (Matuidi), Benatia 46 (Rugani), Sturaro 46 (Khedira) Sassuolo (0) 0 Yellow card: Peluso 33, Magnanelli 86 Subs used: Matri 59 (Berardi), Biondini 64 (Politano), Ragusa 81 (Babacar) Referee: Daniele Martinelli ................................................................. Cagliari (1) 2 Scorers: L. Cigarini 33, M. Sau 78 Yellow card: Cigarini 9, Barella 17, João Pedro 25, Sau 85, Leandro Castán 91 Subs used: Sau 75 (Diego Farias), Ioniţă 81 (João Pedro), Dessena 88 (Barella) SPAL (0) 0 Yellow card: Mattiello 8, Vicari 57 Subs used: Costa 59 (Mattiello), Paloschi 67 (Viviani), Schiattarella 82 (Vicari) Referee: Niccolò Baroni ................................................................. Benevento (0) 0 Yellow card: Djimsiti 73 Subs used: Coda 63 (Brignola), Memushaj 68 (Đuričić), Del Pinto 83 (Sandro) Napoli (1) 2 Scorers: D. Mertens 20, M. Hamšík 47 Subs used: Zieliński 70 (Hamšík), Rog 76 (Mertens), Diawara 78 (Jorginho) Referee: Ivano Pezzuto ................................................................. Monday, February 5 fixtures (CET/GMT) Lazio v Genoa (2045/1945) Friday, February 9 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Juventus (2045/1945)