UPDATE 7-Serie A Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Torino (0) 0 Yellow card: Molinaro 92 Subs used: Niang 55 (Baselli), Acquah 72 (Obi), Edera 80 (De Silvestri) Juventus (1) 1 Scorers: Alex Sandro 33 Yellow card: De Sciglio 65 Subs used: Bernardeschi 15 (Higuaín), Dybala 66 (Douglas Costa), Lichtsteiner 92 (Bernardeschi) Referee: Luca Banti ................................................................. Benevento (1) 3 Scorers: Sandro 37, N. Viola 65, C. Diabaté 89 Yellow card: Coda 25, Letizia 32, Brignola 58, Đuričić 67, Sandro 80 Subs used: Sagna 46 (Letizia), Iemmello 65 (Parigini), Diabaté 77 (Đuričić) Crotone (1) 2 Scorers: G. Crociata 11, Ahmed Benali 73 Yellow card: Budimir 66, Ahmed Benali 75 Subs used: Budimir 50 (Crociata), Barberis 57 (Arlind Ajeti), Trotta 80 (Ricci) Referee: Daniele Martinelli ................................................................. Bologna (1) 2 Scorers: A. Poli 12, E. Pulgar 88 Yellow card: De Maio 37 Subs used: Avenatti 54 (Falletti), Krejčí 71 (Džemaili), Helander 83 (Torosidis) Sassuolo (1) 1 Scorers: K. Babacar 38 Yellow card: Peluso 29, Goldaniga 60, Ragusa 93 Subs used: Mazzitelli 70 (Duncan), Ragusa 86 (Babacar), Pierini 94 (Missiroli) Referee: Ivano Pezzuto ................................................................. Napoli (1) 1 Scorers: Allan 6 Yellow card: Hamšík 64 Subs used: Zieliński 71 (Hamšík), Rog 86 (José Callejón), Diawara 91 (Jorginho) SPAL (0) 0 Yellow card: Kurtič 40, Felipe 77, Costa 83, Salamon 85 Subs used: Costa 62 (Dramé), Floccari 75 (Grassi), Paloschi 82 (Antenucci) Referee: Eugenio Abbattista ................................................................. Atalanta (1) 1 Scorers: A. Petagna 45+1 Yellow card: Mancini 70, Petagna 79 Subs used: Iličić 70 (Cristante), Hateboer 75 (Mancini), Haas 82 (Petagna) Fiorentina (1) 1 Scorers: M. Badelj 16 Yellow card: Simeone 9, Badelj 31, Benassi 48, Milenković 83, Veretout 86 Subs used: Falcinelli 60 (Simeone), Dabo 69 (Benassi), Théréau 83 (Gil Dias) Referee: Davide Ghersini ................................................................. Milan (1) 1 Scorers: G. Bonaventura 13 Yellow card: Bonaventura 71 Missed penalty: R. Rodríguez 7 Subs used: André Silva 73 (Cutrone), Locatelli 86 (Montolivo) Sampdoria (0) 0 Yellow card: Linetty 40, Ferrari 54, Verre 79 Subs used: Caprari 54 (Zapata), Verre 55 (É. Barreto), Kownacki 72 (Ramírez) Referee: Federico La Penna ................................................................. Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) Lazio v Hellas Verona (2045/1945)