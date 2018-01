UPDATE 7-Serie A Summaries

Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) SPAL (0) 1 Scorers: F. Vicari 48og, A. Paloschi 90 Yellow card: Paloschi 91 Subs used: Paloschi 75 (Schiattarella), Costa 83 (Mattiello), Bonazzoli 86 (Vicari) Internazionale (0) 1 Subs used: Martins 46 (Candreva), Gagliardini 87 (Brozović), Rafinha 91 (Borja Valero) Referee: Lorenzo Illuzzi ................................................................. Torino (3) 3 Scorers: Iago Falqué 3, M. Niang 40, J. Obi 45 Yellow card: Niang 33, Molinaro 60 Subs used: Belotti 63 (Niang), Ansaldi 71 (Obi), Acquah 78 (Rincón) Benevento (0) 0 Red card: Belec 34 Yellow card: Djimsiti 22 Subs used: Brignoli 36 (Đuričić), Sandro 64 (Memushaj), Iemmello 77 (Coda) Referee: Luigi Pillitteri ................................................................. Napoli (2) 3 Scorers: D. Mertens 37pen, D. Mertens 59 Yellow card: Mário Rui 88 Subs used: Zieliński 66 (Hamšík), Diawara 74 (Jorginho), Rog 80 (Insigne) Bologna (1) 1 Scorers: R. Palacio 1, I. M'baye 5og Yellow card: Masina 37, De Maio 77 Subs used: Krejčí 5 (Verdi), Destro 73 (Palacio), Donsah 82 (Poli) Referee: Federico La Penna ................................................................. Crotone (1) 1 Scorers: M. Trotta 29pen Yellow card: Ricci 56, Ceccherini 61 Subs used: Nalini 12 (Stoian), Faraoni 46 (Sampirisi), Budimir 71 (Barberis) Cagliari (1) 1 Scorers: L. Cigarini 45+7 Red card: Pisacane 47 Yellow card: Cigarini 18, Diego Farias 56 Subs used: Rafael 44 (Cragno), Lykogiannis 63 (Giannetti), Andreolli 76 (Cigarini) Referee: Luigi Nasca ................................................................. Fiorentina (0) 1 Scorers: Gil Dias 53 Yellow card: Benassi 35, Pezzella 66, Biraghi 82 Subs used: Saponara 46 (Théréau), Gil Dias 46 (Benassi), Milenković 73 (Pezzella) Hellas Verona (2) 4 Scorers: J. Vuković 11, M. Kean 20, M. Kean 46, A. Ferrari 55 Yellow card: Caracciolo 35, Kean 47, Valoti 48, Fares 49 Subs used: Souprayen 62 (Kean), Calvano 70 (Petković), Zuculini 90 (Rômulo) Referee: Valerio Marini ................................................................. Genoa (0) 0 Yellow card: Bertolacci 13, Spolli 60 Subs used: Rigoni 56 (Miguel Veloso), Taarabt 63 (Omeonga), Galabinov 70 (Biraschi) Udinese (0) 1 Scorers: V. Behrami 61 Red card: Samir 64 Subs used: López 59 (de Paul), Hallfreðsson 62 (Behrami), Angella 69 (Lasagna) Referee: Antonio Di Martino ................................................................. Milan (2) 2 Scorers: P. Cutrone 15, G. Bonaventura 44 Yellow card: Antonelli 65, Abate 86 Subs used: Abate 71 (Antonelli), André Silva 71 (Cutrone), Borini 81 (Suso) Lazio (1) 1 Scorers: A. Marušić 20 Yellow card: Ş. Radu 25, Marušić 28, Milinković-Savić 41, Lulić 51, Bastos 85, Parolo 90 Subs used: Felipe Anderson 52 (Lucas Leiva), Luiz Felipe 74 (de Vrij), Nani 83 (Marušić) Referee: Riccardo Pinzani ................................................................. Roma (0) 0 Yellow card: Kolarov 57, Florenzi 79 Missed penalty: A. Florenzi 39 Subs used: Defrel 70 (Lorenzo Pellegrini), Perotti 72 (Ünder), Antonucci 78 (El Shaarawy) Sampdoria (0) 1 Scorers: D. Zapata 80 Yellow card: Bereszyński 38, Murru 87 Subs used: Kownacki 62 (Caprari), Álvarez 72 (Ramírez), Capezzi 86 (Torreira) Referee: Juan Luca Sacchi .................................................................