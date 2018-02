UPDATE 7-Serie A Summaries

Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Sassuolo (0) 0 Subs used: Matri 66 (Babacar), Rogério 71 (Peluso), Ragusa 88 (Duncan) Cagliari (0) 0 Yellow card: Andreolli 56 Subs used: Sau 26 (Cigarini), Dessena 62 (Lykogiannis), Pavoletti 75 (Diego Farias) Referee: Riccardo Ros ................................................................. Internazionale (1) 2 Scorers: E. Martins 2, Y. Karamoh 63 Yellow card: D'Ambrosio 80 Subs used: López 46 (João Miranda), Rafinha 58 (Brozović), Gagliardini 73 (Karamoh) Bologna (1) 1 Scorers: R. Palacio 25 Red card: Masina 95 Yellow card: Palacio 20, M'baye 64 Subs used: Falletti 66 (Orsolini), Torosidis 72 (Poli), Avenatti 80 (Di Francesco) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Chievo (0) 0 Yellow card: Castro 66 Subs used: Castro 58 (Giaccherini), Pellissier 59 (Inglese), Gaudino 76 (Birsa) Genoa (0) 1 Scorers: D. Laxalt 90+1 Yellow card: Spolli 14 Subs used: Lapadula 46 (Galabinov), Lazović 70 (Pedro Pereira), Daniel Bessa 76 (Hiljemark) Referee: Lorenzo Illuzzi ................................................................. Sampdoria (0) 2 Scorers: É. Barreto 50, F. Quagliarella 85pen Yellow card: Bereszyński 20 Subs used: Kownacki 59 (Zapata), Álvarez 72 (Caprari), Verre 86 (É. Barreto) Hellas Verona (0) 0 Yellow card: Fares 58 Subs used: Verde 59 (Aarons), Calvano 66 (Petković), Felicioli 84 (Marcel Büchel) Referee: Francesco Fourneau ................................................................. Torino (1) 2 Scorers: N. N'Koulou 32, A. Belotti 66 Yellow card: Rincón 58, Burdisso 74 Subs used: Moretti 62 (Obi), Ansaldi 71 (Niang), Álex Berenguer 88 (Belotti) Udinese (0) 0 Yellow card: Hallfreðsson 87 Subs used: Perica 54 (Lasagna), de Paul 67 (Behrami), Hallfreðsson 79 (Larsen) Referee: Livio Marinelli ................................................................. Roma (1) 5 Scorers: F. Fazio 26, E. Džeko 59, C. Ünder 62, C. Ünder 75, G. Defrel 90+2pen Subs used: Defrel 56 (El Shaarawy), De Rossi 82 (Ünder), Schick 89 (Perotti) Benevento (1) 2 Scorers: Guilherme 7, E. Brignola 76 Subs used: Lombardi 60 (D'Alessandro), Sagna 72 (Letizia), Del Pinto 78 (Đuričić) Referee: Daniele Minelli .................................................................