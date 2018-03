UPDATE 8-Serie A Summaries

Mar 11 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Fiorentina (1) 1 Scorers: Vitor Hugo 25 Yellow card: Badelj 54, Pezzella 62 Subs used: Gil Dias 57 (Saponara), Laurini 58 (Milenković), Falcinelli 84 (Simeone) Benevento (0) 0 Yellow card: Guilherme 49, Lombardi 72, Del Pinto 79 Subs used: Del Pinto 46 (Brignola), Diabaté 73 (Lombardi), Parigini 81 (Đuričić) Referee: Riccardo Ros ................................................................. Bologna (0) 0 Yellow card: Avenatti 4, Romagnoli 47, Pulgar 58 Subs used: Á. Nagy 28 (Džemaili), Krafth 60 (Di Francesco), Destro 74 (Avenatti) Atalanta (0) 1 Scorers: M. de Roon 83 Subs used: Cornelius 59 (Petagna), Iličić 62 (Gómez), Barrow 80 (Cristante) Referee: Antonio Di Martino ................................................................. Cagliari (1) 2 Scorers: L. Pavoletti 25, N. Barella 74pen Yellow card: Ioniţă 62, Deiola 85 Subs used: Deiola 67 (Ioniţă), Diego Farias 81 (Han Kwang-Song), Dessena 90 (Barella) Lazio (1) 2 Scorers: L. Ceppitelli 35og, C. Immobile 90+5 Yellow card: Immobile 27, Lulić 48, Lucas Leiva 54, Ş. Radu 87 Subs used: Milinković-Savić 64 (Parolo), Felipe Anderson 65 (Lukaku), Nani 76 (de Vrij) Referee: Ivano Pezzuto ................................................................. Crotone (3) 4 Scorers: M. Trotta 6, A. Stoian 23, M. Trotta 36, E. Viviano 85og Yellow card: Martella 92 Missed penalty: M. Trotta 23 Subs used: Barberis 63 (Stoian), Nwankwo 70 (Nalini), Sampirisi 84 (Ricci) Sampdoria (0) 1 Scorers: D. Zapata 69 Yellow card: Murru 41, Linetty 65 Subs used: Zapata 31 (Ramírez), Capezzi 55 (Torreira), Praet 59 (Sala) Referee: Marco Serra ................................................................. Sassuolo (1) 1 Scorers: K. Babacar 31pen Yellow card: Ragusa 17, Peluso 35, Mazzitelli 88 Missed penalty: M. Politano 46 Subs used: Mazzitelli 64 (Duncan), Matri 76 (Missiroli), Adjapong 83 (Ragusa) SPAL (1) 1 Scorers: M. Antenucci 27 Yellow card: Cionek 38, Lazzari 57, Grassi 88 Subs used: Floccari 70 (Paloschi), Dramé 81 (Costa), Everton Luiz 90 (Schiattarella) Referee: Francesco Fourneau ................................................................. Juventus (1) 2 Scorers: P. Dybala 20, P. Dybala 49 Yellow card: Chiellini 2 Missed penalty: G. Higuaín 38 Subs used: Matuidi 63 (Khedira), Mandžukić 74 (Higuaín), Bentancur 88 (Douglas Costa) Udinese (0) 0 Yellow card: Angella 19, Perica 90 Subs used: Perica 61 (López), Balić 70 (Barák), de Paul 76 (Behrami) Referee: Antonio Giua ................................................................. Genoa (0) 0 Yellow card: Bertolacci 79 Subs used: Omeonga 74 (Rigoni), Lapadula 75 (Galabinov), Daniel Bessa 81 (Pandev) Milan (0) 1 Scorers: André Silva 90+4 Subs used: Cutrone 60 (Kalinić), André Silva 68 (Çalhanoğlu), Calabria 80 (Bonaventura) Referee: Eugenio Abbattista ................................................................. Internazionale (0) 0 Yellow card: Gagliardini 38 Subs used: Martins 64 (Rafinha), Borja Valero 79 (Candreva), Karamoh 87 (Perišić) Napoli (0) 0 Yellow card: Allan 17, Insigne 61, Albiol 85 Subs used: Zieliński 71 (Hamšík), Milik 86 (Mertens), Rog 89 (Allan) Referee: Luca Banti ................................................................. Wednesday, March 14 fixtures (CET/GMT) Juventus v Atalanta (1800/1700)