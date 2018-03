Serie A Top Scorers

Mar 9 (OPTA) - Top Scorers in the Serie A on Friday 1 C. Immobile (Lazio) 23 2 M. Icardi (Inter Milan) 18 3 D. Mertens (Napoli) 17 F. Quagliarella (Sampdoria) 4 P. Dybala (Juventus) 15 5 G. Higuaín (Juventus) 14 6 E. Džeko (Roma) 13 7 Iago Falqué (Torino) 9 S. Milinković-Savić (Lazio) 8 José Callejón (Napoli) 8 D. Zapata (Sampdoria) 9 M. Antenucci (SocietÅ Polisportiva Ars et Labor 2013) 7 B. Cristante (Atalanta) J. Iličić (Atalanta) R. Inglese (Chievo) L. Insigne (Napoli) K. Lasagna (Udinese) I. Perišić (Inter Milan) Luis Alberto (Lazio) G. Simeone (Fiorentina)