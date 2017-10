UPDATE 10-Soccer-Serie A top scorers

Oct 22 (Gracenote) - Top scorers of the Serie A on Sunday 13 Ciro Immobile (Lazio) 10 Paulo Dybala (Juventus) 9 Mauro Icardi (Inter Milan) 7 Edin Dzeko (AS Roma) Dries Mertens (Napoli) 6 Cyril Thereau (Fiorentina) 5 Fabio Quagliarella (Sampdoria) 4 Roberto Inglese (Chievo Verona) Jose Callejon (Napoli) 3 Suso (AC Milan) Bryan Cristante (Atalanta Bergamo) Alejandro Gomez (Atalanta Bergamo) Joao Pedro (Cagliari) Giampaolo Pazzini (Verona) Ivan Perisic (Inter Milan) Gonzalo Higuain (Juventus) Sami Khedira (Juventus) Lorenzo Insigne (Napoli) Gianluca Caprari (Sampdoria) Duvan Zapata (Sampdoria) Luis Alberto (Lazio) Andrea Belotti (Torino) Iago Falque (Torino) Adem Ljajic (Torino)