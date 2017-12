UPDATE 3-Soccer-Serie A top scorers

Dec 1 (Gracenote) - Top scorers of the Serie A on Friday 15 Mauro Icardi (Inter Milan) Ciro Immobile (Lazio) 12 Paulo Dybala (Juventus) 10 Dries Mertens (Napoli) 9 Gonzalo Higuain (Juventus) 8 Edin Dzeko (AS Roma) 7 Fabio Quagliarella (Sampdoria) 6 Roberto Inglese (Chievo Verona) Cyril Thereau (Fiorentina) 5 Suso (AC Milan) Bryan Cristante (Atalanta Bergamo) Jose Callejon (Napoli) Duvan Zapata (Sampdoria) Iago Falque (Torino) 4 Stephan El Shaarawy (AS Roma) Simone Verdi (Bologna) Joao Pedro (Cagliari) Giovanni Simeone (Fiorentina) Giampaolo Pazzini (Verona) Ivan Perisic (Inter Milan) Lorenzo Insigne (Napoli)